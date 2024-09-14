Фредерик Вассер: «Поул Леклера обнадеживает – гоночная скорость «Феррари» лучше квалификационной в 2024 году»

Вассер прокомментировал поул Леклера и высокую позицию Сайнса в квалификации.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана после того, как Шарль Леклер завоевал поул-позицию, а Карлос Сайнс показал третье время.

«Давайте насладимся поулом, но главное – завтрашняя гонка. Ты стартуешь с одного и того же места – неважно, у тебя преимущество в три, две или пять десятых. Это означает, что надо сосредоточиться только на себе. У нас хороший темп с начала уик-энда и в гоночных симуляциях, и на одном быстром круге. Важно, что обе машины в группе лидеров, но соперники рядом. Уверен, в гонке будет тяжело.

У Шарля особая уверенность в себе в Баку и Монако. Главное – сохранять контроль над ситуацией. В нынешнем году наша гоночная скорость стабильно лучше квалификационной, и это обнадеживает перед завтрашним днем.

Считаю, стратегию будет определять скорее машина безопасности, а не другие факторы. И я не знаю, будет ли соперником в борьбе за победу только «Макларен » – гоночный темп показывает, что разница между всеми четырьмя топ-командами очень мала. Но важно думать не о других, а о себе. Мы знаем, что у нас есть скорость, и нужно сделать свое дело: хорошо стартовать, держать темп, контролировать ситуацию», – заявил Вассер в эфире Sky Sport.

Француз также ответил на вопрос о борьбе за Кубок конструкторов:

«Честно, я не знаю, какое отставание. Важнее всего двигаться день за днем. Было бы ошибкой думать о чем-то еще. «Мерседес» перешел от первого и второго мест в Спа к седьмому и восьмому в Зандворте».

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