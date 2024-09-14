Норрис стал 17-м в квалификации к Гран-при Азербайджана
Пилот «Макларена» Ландо Норрис не вышел из первого сегмента квалификации к Гран-при Азербайджана.
Британец показал 17-е время в Баку и завершил выступления в сессии. Его конкурент в борьбе за титул – Макс Ферстаппен из «Ред Булл» – стал шестым и пробился во второй сегмент.
За ходом квалификации можно следить на странице онлайна:
Квала «Ф-1» в Баку: фаворитов нет, «Уильямс» рядом с грандами, «Ред Булл» вернулся
Опубликовал: Михаил Ширяев
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