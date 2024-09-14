Норрис стал 17-м в квалификации к Гран-при Азербайджана

Пилот «Макларена » Ландо Норрис не вышел из первого сегмента квалификации к Гран-при Азербайджана .

Британец показал 17-е время в Баку и завершил выступления в сессии. Его конкурент в борьбе за титул – Макс Ферстаппен из «Ред Булл» – стал шестым и пробился во второй сегмент.

За ходом квалификации можно следить на странице онлайна:

Квала «Ф-1» в Баку: фаворитов нет, «Уильямс» рядом с грандами, «Ред Булл» вернулся