Кристиан Хорнер о потере Ньюи: «МЮ» не перестал побеждать после ухода Роналду»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер обратился к футболу, рассуждая об уходе знаменитого конструктора Эдриана Ньюи в «Астон Мартин».
«Он был очень близок к тому, чтобы уйти в 2014 году, и с того момента мы постарались обеспечить, чтобы в случае ухода команда подобрала эстафетную палочку.
Он выбрал «Астон Мартин» с полным погружением – с акциями и, насколько я понял, вся структура будет отчитываться перед ним. Он все еще чувствует мотивацию. Все, что мы можем сделать – пожелать ему удачи. Мы с огромной гордостью оглядываемся на время, проведенное вместе.
Жизнь продолжается. У нас отличная команда, есть сила и глубина. «Манчестер Юнайтед» не перестал побеждать, когда ушел Эрик Кантона. Все меняется», – заявил менеджер перед Гран-при Азербайджана.
Хорнеру сообщили, что французский футболист завершил карьеру в 1997 году, а не ушел к конкурентам, на что Кристиан ответил:
«Ладно, тогда Роналду. Я не специалист по футбольным аналогиям».
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Кристиан Хорнер: «Астон Мартин» решил преждевременно отпраздновать сделку с Ньюи, до истечения контракта с «Ред Булл»
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