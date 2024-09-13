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Кристиан Хорнер: «Астон Мартин» решил преждевременно отпраздновать сделку с Ньюи, до истечения контракта с «Ред Булл»

Хорнер упрекнул «Астон Мартин» за раннее объявление о переходе Ньюи.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил сообщение «Астон Мартин» о соглашении с Эдрианом Ньюи.

Конструктор формально числится в «Ред Булл» и приступит к работе в новой команде 1 марта 2025 года.

«Что ж, это не стало большой неожиданностью. Пожалуй, становилось все понятнее и понятнее, что он направится по этому пути, а не уйдет на пенсию или в другую команду.

Конечно, для него это новый вызов. И мы с грустью воспримем его уход в следующем году, однако желаем ему всего наилучшего в будущем. Разумеется, мы с большой гордостью оглядываемся на почти 20 лет, которые провели вместе, на взлеты и падения. В то же время мы смотрим в будущее и, думаю, хорошо готовы к нему.

«Астон» устроил масштабное объявление. И, знаете, Эдриан всегда стремился делать что-то свое. Так что, конечно, это важный момент для команды. Она решила отпраздновать, пожалуй, преждевременно, до истечения контракта с «Ред Булл». Но, естественно, это важный момент для команды», – заявил Хорнер перед Гран-при Азербайджана.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
logoКристиан Хорнер
logoЭдриан Ньюи
logoРед Булл
logoФормула-1
logoАстон Мартин
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