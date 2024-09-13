Шарль Леклер: «Сегодня у «Феррари» был хороший темп. К сожалению, проехали не так много кругов»

Леклер подвел итоги пятничных практик в Баку.

Пилот «Феррари » поделился мнением о том, как проходит подготовка к Гран-при Азербайджана .

«Сегодня у нас был хороший темп. Но из-за ошибки в первой практике и небольшой проблеме с рулевым управлением болида во второй практике, в итоге мы проехали не так много кругов.

Для нас будет очень важно, чтобы третья практика прошла гладко. Чтобы мы могли подготовиться и выжать максимум в завтрашней квалификации», – рассказал Леклер .

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