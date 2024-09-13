Серхио Перес: «Многообещающие практики, «Ред Булл» способен побороться в квалификации»

Перес рассказал о прогрессе «Ред Булл» на фоне успехов в Баку.

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги пятничных тренировок перед Гран-при Азербайджана.

По итогам второй сессии мексиканец уступил лишь 0,006 секунды гонщику «Феррари » Шарлю Леклеру, показавшему лучшее время.

«Безусловно, хороший, достойный день. Мы добились серьезного прогресса между первой и второй практиками, так что надо просто прибавлять дальше. Мы определенно способны завтра оказаться в борьбе.

Я считаю, мы пошли в верном направлении и находим вещи, которые можем улучшить в машине. Впереди еще большой путь, но пока все выглядит многообещающе», – сказал Перес.

Серхио ответил, надеется ли сразиться за поул-позицию:

«Думаю, завтра может случиться что угодно, правда, так что надо сохранять спокойствие и попытаться проехать пару отличных кругов. Хотя в третьем сегменте нам нужен только один!»

Гран-при Азербайджана-2024. 2-я практика. Леклер – 1-й, Перес – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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