Макс Ферстаппен: «Ред Булл» кажется более конкурентоспособным в Баку»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после успешных практик в Баку.
«Считаю, в целом день прошел хорошо. Мы поняли какие-то вещи. Теперь надо рассмотреть то, что мы пытались сделать. Но пока кажется, что в этот уик-энд мы более конкурентоспособны, это позитивный знак», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1» после пятничных заездов на Гран-при Азербайджана.
Ферстаппен также пояснил жалобы на машину:
«Тут очень скользко и много 90-градусных поворотов. Иногда ты удерживаешь тормоз в целях предосторожности, чтобы не удариться в стену.
Вторая практика получилась для меня более трудной. Надо чуть улучшить баланс, и, уверен, тогда мы будем конкурентоспособными».
Гран-при Азербайджана-2024. 2-я практика. Леклер – 1-й, Перес – 2-й, Хэмилтон – 3-й
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