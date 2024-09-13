Руководитель «Альпин»: «Сейчас в команде есть четкое видение и четкое руководство в лице меня и Бриаторе»
Новый руководитель «Альпин» отметил, что пришел в команду, не имея предрассудков.
«Думаю, ты приходишь со своими собственными правилами и подходом с точки зрения того, как, по-твоему, нужно вернуть в команду доверие, единство и стабильность.
Главное, с чем я сюда пришел, – это что-то вроде чистого взгляда. Понимаете? «В каком мы сейчас положении? Что мы сделали правильно? Что мы сделали неправильно?» Осмелюсь сказать, что вы тоже хотите что-то об этом услышать.
Энстоун [где базируется «Альпин»] – это весьма особенное место. И я продолжаю об этом говорить: там многое знают, ведь имеют дело с «Ф-1» уже много времени. Флавио [Бриаторе] напоминает мне об этом каждый день.
Команда знает, что она делает, ей просто очень нужен некий лидер, нужна поддержка. И я думаю – я скажу это, ведь ответственность лежит на моих плечах – так вот я думаю, что сейчас в команде есть четкое видение и четкое руководство в лице меня и Флавио. Мы полны решимости.
И я думаю, что это самое главное, что я хотел привнести сюда. Чувство, что есть тот, кто готов вкалывать ради команды, оказывать ей поддержку и указывать направление, в котором она нуждается.
Перед началом работы это было моим единственным видением. Я действительно чувствовал, что здесь есть необходимость в том, кто сам был пилотом, кто понимает, через что все проходят. Я просто должен был дать это команде, разве не так?» – заявил Оукс.
Ферстаппен весь год пинает «Ред Булл» – а что конкретно его бесит в машине и команде?
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