Руководитель «Альпин»: «Сейчас в команде есть четкое видение и четкое руководство в лице меня и Бриаторе»

Руководитель «Альпин» объяснил свою роль в команде.

Новый руководитель «Альпин » отметил, что пришел в команду, не имея предрассудков.

«Думаю, ты приходишь со своими собственными правилами и подходом с точки зрения того, как, по-твоему, нужно вернуть в команду доверие, единство и стабильность.

Главное, с чем я сюда пришел, – это что-то вроде чистого взгляда. Понимаете? «В каком мы сейчас положении? Что мы сделали правильно? Что мы сделали неправильно?» Осмелюсь сказать, что вы тоже хотите что-то об этом услышать.

Энстоун [где базируется «Альпин»] – это весьма особенное место. И я продолжаю об этом говорить: там многое знают, ведь имеют дело с «Ф-1» уже много времени. Флавио [Бриаторе ] напоминает мне об этом каждый день.

Команда знает, что она делает, ей просто очень нужен некий лидер, нужна поддержка. И я думаю – я скажу это, ведь ответственность лежит на моих плечах – так вот я думаю, что сейчас в команде есть четкое видение и четкое руководство в лице меня и Флавио. Мы полны решимости.

И я думаю, что это самое главное, что я хотел привнести сюда. Чувство, что есть тот, кто готов вкалывать ради команды, оказывать ей поддержку и указывать направление, в котором она нуждается.

Перед началом работы это было моим единственным видением. Я действительно чувствовал, что здесь есть необходимость в том, кто сам был пилотом, кто понимает, через что все проходят. Я просто должен был дать это команде, разве не так?» – заявил Оукс.

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