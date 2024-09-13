Руководитель «Астон Мартин» о переходе Ньюи: «Как команда мы стали более привлекательным местом»
В «Астон Мартин» надеются на положительное влияние от перехода Ньюи.
Майк Крак отметил, что новость о переходе Ньюи повысила мотивацию всех сотрудников команды:
«С тех пор, как я об этом узнал, я буквально стал другим человеком! Главное – это интересы команды, и с тех пор, как о переходе стал известно, все мы получили прилив уверенности в себе. Думаю, команда сделает шаг вперед – еще до того, как Эдриан фактически к нам присоединится».
Крака также спросили, означает ли приглашение Ньюи стремление «Астон Мартин» в будущем пригласить в команду еще одного топ-пилота:
«Наша проблема не в гонщиках. Проблема – в недостаточно быстрой машине. Нужно упорно трудиться, создать работающую структуру, выжимать максимум с точки зрения ролей и ответственности. И тогда у нас будет шанс. Как команда мы стали более привлекательным проектом».
Величайший инженер «Ф-1» – в новой команде! Получит $39 млн, акции и сверхполномочия
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий