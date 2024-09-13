Руководитель «Астон Мартин» о переходе Ньюи: «Как команда мы стали более привлекательным местом»

В «Астон Мартин » надеются на положительное влияние от перехода Ньюи .

Майк Крак отметил, что новость о переходе Ньюи повысила мотивацию всех сотрудников команды:

«С тех пор, как я об этом узнал, я буквально стал другим человеком! Главное – это интересы команды, и с тех пор, как о переходе стал известно, все мы получили прилив уверенности в себе. Думаю, команда сделает шаг вперед – еще до того, как Эдриан фактически к нам присоединится».

Крака также спросили, означает ли приглашение Ньюи стремление «Астон Мартин» в будущем пригласить в команду еще одного топ-пилота:

«Наша проблема не в гонщиках. Проблема – в недостаточно быстрой машине. Нужно упорно трудиться, создать работающую структуру, выжимать максимум с точки зрения ролей и ответственности. И тогда у нас будет шанс. Как команда мы стали более привлекательным проектом».

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