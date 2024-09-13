Шарль Леклер: «Кубок конструкторов – осуществимая цель для «Феррари»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о шансе на личное чемпионство и Кубок конструкторов в 2024 году.
«Да, безусловно, возможности есть.
Если рассуждать реалистично, для личного титула потребуется не только шаг вперед в плане скорости, но также, пожалуй, удача.
Что касается Кубка конструкторов, возможно все, потому что [отставание] 40 с чем-то очков, и в команде два гонщика – это осуществимая цель. Здесь шансы есть, и это цель, на которой мы должны сосредоточиться.
Но, прежде чем думать о каких-либо титулах, необходимо улучшить болид, чтобы сражаться с лидерами стабильно, а не в одной гонке, к которой соперники не оптимизировали свои машины», – подчеркнул Шарль.
«Феррари» проигрывает «Ред Булл» 39 очков перед Гран-при Азербайджана, «Макларен» – восемь.
Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2024
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