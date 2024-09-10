Кто фаворит «Ф-1» в Баку? Котировки на титулы сдвинулись? Букмекеры уже все рассчитали

Европейское турне «Формулы-1» закрыто на Гран-при Италии победой Шарля Леклера, а теперь начинается поезда по Азии – Гран-при Азербайджана в Баку. Квалификация пройдет 14-го числа, а гонка – на следующий день.

Ферстаппен – фаворит чемпионата, но Норрис стал ближе

Макс Ферстаппен остается лидером общего зачета, но если перед итальянским этапом он опережал Ландо Норриса на 78 очков, то после него – на 62:

Котировки на титул изменились пока незначительно: если в конце лета на Ферстаппена давали 1.22, то теперь 1.53. Вероятность общей победы в процентах стала ниже – с 82% до 65%. Но все равно остается самой высокой.

Норрис заработал на итальянском этапе в два раза больше очков, чем Ферстаппен. Он сокращает отрыв и по очкам, и по раскладам у букмекеров – с 4.00 до 2.40. По процентам вероятности – с 25% до 42%.

Еще два претендента тоже стали ближе – теперь 50.00 на Леклера вместо 250.00 (коэффициент стал ниже в пять раз!) и 65.00 вместо 150.00 на Оскара Пиастри. Но все равно цифры на них пока еще слишком велики, а остальные участники – далеко позади.

В Кубке конструкторов нет сомнений в «Макларене»

Оранжевая команда не брала чемпионский титул с 1998 года, а всерьез не приближалась к нему вообще с 2012-го, но теперь становится возрождение состоялось. После Гран-при Италии между ними и действующими обладателями Кубка осталось всего 8 баллов, но и Скудерия совсем неподалеку с отставанием лишь в 39 очков!

Тем не менее, несмотря на второе место, по коэффициентам по титулу «Макларена» практически не остается вопросов:

Еще перед Гран-при Италии на «Макларен» давали 1.55, сейчас – уже 1.16. Фактически вероятность итоговой победы увеличилась с 65% до 86%! Но котировки на Скудерию выглядят абсолютно фантастически щедрыми, хотя их шансы на победу математически вполне сильные: только за один Гран-при команда может заработать максимум в 44 очка, и это еще не учитывая кучу спринтов с бонусными баллами в финале сезона. Выглядит как красивая ставка с оправданным риском.

С 2014 года царил «Мерседес» – восемь побед подряд, но в этот раз триумф далек. Если сейчас до гонок в Италии его чемпионство котировалось примерно в 3%, то теперь – не более 0,67%.

Последние два сезона лидировал «Ред Булл». И если в конце лета на него давали 2.30, то теперь – 5.00. Итоговая победа теперь оценена шансами не выше 20%.

Почему же «Макларен» всех так убедил? Дело в их прогрессе, мощном взлете с начала сезона и постоянном лидерстве в гонке обновлений: оранжевые улучшали машину реже всех в первой половине года при сохранении мощного темпа, и на остаток чемпионата у них остались и деньги, и возможности для дальнейших апгрейдов. Видимо, дальнейший рост темпа учтен в котировках – как и сомнения в способностях соперников держаться тех же величин или вновь обогнать команду Норриса.

Норрис победит в Азербайджане и еще больше сократит отрыв от Ферстаппена?

По крайней мере, по раскладам кажется, что так и произойдет. Вот семь главных претендентов на победу на этом этапе:

Норрис – главный фаворит, а у Пиастри, Леклера и Ферстаппена одинаковые шансы в пределах около 15% на каждого.

Еще букмекеры дают 1.66 на победу в гонке пилота «Макларена», обратный исход (победит другой) – 2.09. В тройке главных претендентов – «Феррари» с 4.00 и «Ред Булл» с 5.00. Да, по их мнению, машина действующих чемпионов теперь только третья, а всю разницу делает Ферстаппен.

Также есть линия на отрыв в пять секунд от победителя – 2.00, если временной промежуток будет меньше, 1.72 – если больше. Выезд автомобиля безопасности хотя бы один раз – 1.34, а если нет – 3.00. Есть и линия с выездами – ТМ1.5 с 1.44 и ТБ1.5 с 2.60. На красный флаг – 4.30.

Квалификационная гонка намечена на 14 сентября в 15:00 по московскому времени. Главный заезд – на 15 сентября в 14:00. После Азербайджана гонщики пройдут еще семь этапов. Последний состоится в Абу-Даби – 7-8 декабря.

Главный фактор успеха на Гран-при Азербайджана: компромисс настроек

Гонка в Баку – городская, с близкими стенами и опасными поребриками, а также техничным и медленным вторым сектором и целым набором всевозможных слепых поворотов разных скоростей и радиусов. Звучит как Монако, для которого нужно много прижимной силы.

Однако посмотрите на количество прямых!

Да, здесь машины настраивают на минимум прижима, как в Монце, и надеются на мастерство пилотов в поворотах: им требуется удерживать болиды от срывов, укрощать и корректировать сбои в поворачиваемости и не допускать слишком сильного скольжения. Погода тоже ожидается жаркой, как в Италии – и это внесет фактор новизны, ведь раньше «Ф-1» приезжала в Баку весной.

Теперь же никто не знает, сколько сцепления окажется на непрорезиненном городском треке, а настроиться на прижим означает рискнуть с разрушением шин из-за перегрева от чрезмерной нагрузки и беззащитностью от соперников на прямых.

Так что итоги заезда в «Храме скорости» отчасти подсказывают возможного фаворита («Феррари» и «Макларен»), но на деле все зависит от угадывания настроек и формы пилотов в моменте. Грядет абсолютно непредсказуемая гонка – с риском превращения в традиционный аварийный бакинский хаос.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages /Lars Baron / Staff, Mark Thompson / Staff