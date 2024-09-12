LVMH близка к сделке с «Ф-1» на $150 млн в год и может потеснить Rolex (Bloomberg)

«Ф-1» может получить нового крупного спонсора.

Переговоры между «Формулой-1» и транснациональной компанией LVMH, которой принадлежат бренды Louis Vuitton, Tag Heuer, Bulgari, Tiffany, Dior, Kenzo и многие другие, находятся в продвинутой стадии, утверждает Bloomberg.

Корпорация со штаб-квартирой в Париже близка к соглашению, которое оценивают в 150 миллионов долларов в год. Оно должно включать в себя сотрудничество с брендом часов Tag Heuer и, вероятно, с другими дочерними фирмами – в частности, с сетями отелей.

LVMH может выдавить Rolex, который является спонсором «Ф-1» с 2013 года.

Сообщается, что переговоры все еще продолжаются, финальное соглашение пока не подписано. Если это произойдет, о контракте могут объявить до окончания нынешнего сезона «Ф-1».

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