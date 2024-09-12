Фернандо Алонсо: «Буду выступать в «Ф-1» в 2026 году. После этого либо останусь, либо уйду в другую серию»

Алонсо подтвердил участие в «Ф-1» в 2026 году.

Пилот «Астон Мартин» отметил, что его контракт подразумевает выступления в чемпионате в ближайшие два года. После чего он либо продолжит выступления в «Ф-1», либо перейдет в другую серию – скорее всего, в гонки на выносливость.

«Я буду выступать в «Формуле-1» в 2026 году. А после сезона-2026 я либо останусь в «Формуле-1», либо буду выступать в какой-то другой гоночной серии.

Даже если я не буду гоняться в «Ф-1» [после 2026 года], то все равно продолжу выступать за «Астон Мартин», так что впереди в любом случае светлое будущее. Программа «Астон Мартин» в гонках на выносливость с гиперкаром «Валькирия» набирает обороты, в следующем году машина дебютирует в гонках. Так что кто знает, может я окажусь там в 2027, 2028 или 2029 году», – рассказал Алонсо.

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