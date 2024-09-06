Новый гипер-«Астон Мартин» Алонсо за $4 млн сломался в первый же день? Ответ – «Такая доставка!»

«Абсолютно новый гиперкар Фернандо Алонсо от «Астон Мартин», сконструированный самим главным гением «Ф-1» Эдрианом Ньюи, сломался через час после доставки прямо посреди улиц Монако»!

С такими заголовками в социальные сети полились десятки статей и видео с кадрами погрузки зеленой красавицы «Валькирии» на эвакуатор.

На машине разглядели лого Алонсо и номерной знак «014S», сто позволило моментально установить личность владельца.

Сам владелец гиперкара стоимостью порядка $4 млн, которым действительно оказался двукратный чемпион «Формулы-1», только посмеялся над слухами в своем аккаунте.

«😂😂😂😂😂😂 Заслуживает доверия 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 #ДалекиеИсточники 😂😂😂», – написал Фернандо под видео об эвакуации его «Валькирии».

На самом деле на видео попал процесс доставки, а вот кадрами с торжественного вручения поделился уже сам «Астон Мартин».

«Этот день наступил! 🤩 Я гордый владелец лучшей машины на свете, доступной для обычных дорог. Работать для этого бренда – большая привилегия. 💚 @астонмартин #Валькирия #астонмартин», – поделился чувствами Алонсо.

Встреча с «Валькирией» стала едва ли не самым счастливым днем в жизни двукратного чемпиона: «Сложно передать словами, как сильно я ждал этого дня. Чтобы сесть за руль моей личной «Валькири», над созданием которой я работал вместе с командой Q в «Астон Мартин». Определенно день, который я запомню надолго. «Валькирия» – и вправду болид «Ф-1», созданный для обычных дорог, несущий в себе знания и технологии «Астон Мартин», приобретенные на гоночной трассе. Не могу дождаться момента, когда выеду на ней на дорогу».

Он с таким нетерпением ждал дату доставки, что даже отметил ее отдельным постом уже за рулем своей красотки.

Эмоции после титула против эмоций от получения новенького гиперкара.

Сразу после «распаковки» Фернандо действительно отправился колесить по улицам Монако.

В каком еще месте в мире, кроме Монако, вы можете заснять проезжающую мимо уникальную «Валькирию» Алонсо, пока караулите Ландо Норриса и его не менее шикарный «Порше» Carrera GT?

Широкая улыбка не сходила с лица испанского гонщика не смотря на то, что за гиперкар пришлось отдать кругленькую сумму из собственного кармана. По признанию самого Фернандо, у «Астон Мартин» жесткая политика «без скидок». И даже собственный пилот с титулами в «Ф-1» и победами в других значимых гоночных сериях – не исключение.

«Я надеялся на скидку для работников! – признавался двукратный чемпион «Ф-1» в интервью GQ осенью 2023-го. – Это была моя мечта, и, возможно, я принимал идею скидки как должное. Прошел весь процесс конфигурации, подбора спецификаций, затем взглянул, какая же будет скидка. Но никакой скидки не дали! Правда, было уже поздно. Но машина точно будет привлекать глаз, в ней не останешься инкогнито».

А вот и именной брендированный комплект, который Алонсо и дизайнил в пакете с обстановкой гиперкара.

Но даже без особенного дизайна таких монстров на 1000+ л.с. выпустили всего 150 штук – и вряд ли все они направились в Монако.

Занятен только поздний момент получения: Ферстаппен уже катает на такой несколько лет подряд и успел нарушить правила. Фернандо точно стоит быть поосторожнее!

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Фото/видео: x.com/motorsportcomtr ; x.com/LambeResing ; x.com/astonmartin ; x.com/alo_oficial ; tiktok.com/@doriannmc