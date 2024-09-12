Алекс Албон: «У Ньюи все будет хорошо в «Астон Мартин»

Албон прокомментировал выбор Ньюи в пользу «Астон Мартин», а не «Уильямса».

Пилот «Уильямса » Алекс Албон высказался о том, что Эдриан Ньюи продолжит карьеру в «Астон Мартин ».

Одним из претендентов на конструктора считали «Уильямс». Албон уже работал с Ньюи в «Ред Булл » в 2019-2020 годах.

«Я не был так уж вовлечен в переговоры. Но, конечно, Эдриан – прекрасный актив. Он выбрал «Астон». Будет интересно понаблюдать за тем, чего он добьется с командой.

Конечно, я знаю, что такое работа с Эдрианом. Он невероятно, невероятно приятный парень. Очень скромный с учетом своих успехов. Очень открытый к новым идеям – наверное, поэтому он настолько хорош. Так что, считаю, у него все будет хорошо в «Астоне», – предположил Алекс перед Гран-при Азербайджана.

Величайший инженер «Ф-1» – в новой команде! Получит $39 млн, акции и сверхполномочия

Педро де ла Роса: «Алонсо и Ньюи поладят фантастически. У обоих настрой победителей, они 24 часа в сутки думают, как сделать машину быстрее»