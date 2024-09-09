Гельмут Марко: «Я не становлюсь моложе. Надеюсь, что смогу найти хорошего преемника для «Ред Булл»
Гельмут Марко высказался о своем будущем.
Советник «Ред Булл» недавно продлил свой контракт, при этом отметив, что пока не знает, сколько еще времени будет продолжать работу в австрийской команде.
«Я не становлюсь моложе. Мой контракт действует до 2026 года, но до тех пор, пока я физически и психологически буду оставаться в форме – я продолжу выполнять свою работу.
Мне нравится моя работа, но вполне естественно, что со временем я начну отходить в сторону – и я надеюсь, что смогу найти хорошего преемника», – рассказал Марко.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Planet F1
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