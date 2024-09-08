Карлос Сайнс не исключает возвращения в «Феррари»: «Вероятно, впереди меня ждет еще где-то 5-10 лет карьеры»

Сайнс высказался о потере места в «Феррари».

Пилот Скудерии покинет команду по окончании сезона и продолжит карьеру в «Уильямсе ». В то время как его место в «Феррари» займет Льюис Хэмилтон .

По словам Карлоса , ситуация с неопределенностью относительно своего будущего его немного беспокоила и могла сказываться на уровне выступлений:

«То, через что я прошел в этом году, нельзя назвать оптимальной ситуацией для спортсмена, выступающего на высшем уровне. Мне кажется, что каждый гонщик, который хочет выступать на самом высоком уровне, при этом хочет быть уверен в своем будущем, чтобы вообще об этом не беспокоиться».

При этом Сайнс, комментируя свой уход из «Феррари», допустил возвращение в итальянскую команду в будущем:

«Так случилось, что семикратный чемпион «Формулы-1» захотел перейти в «Феррари» в последние годы своей карьеры. В результате чего мне пришлось подвинуться и уступить место Льюису. Я совершенно спокойно отношусь к случившемуся.

Вероятно, впереди меня ждет еще где-то 5-10 лет карьеры. Так что я не вижу причин закрывать дверь для возможности возвращения в «Феррари ».

«Мерседес» и «Ред Булл» отвергли Сайнса – и тот ушел к аутсайдерам. Это продуманный шаг назад