Джеймс Воулз: «Надеюсь увидеть Сайнса за рулем болида «Уильямса» на тестах в Абу-Даби»

Воулз надеется договориться о раннем переходе Сайнса.

Руководитель «Уильямса » отметил, что хотел бы поработать с испанцем на тестах в Абу-Даби, которые проходят по окончании сезона. Для этого «Уильямсу» нужно будет договориться с «Феррари ».

«Нам еще предстоит договориться обо всем с «Феррари», ведь Карлос связан с «Феррари» контрактными обязательствами до конца 2024 года. Тем не менее, я надеюсь увидеть его за рулем нашего болида на тестах в Абу-Даби .

Что касается коммерческой выгоды [от прихода Сайнса в «Уильямс»], то на самом деле для всех команд выгода может быть только в одном – в уровне выступлений. Если у вас получается сделать свою машину быстрее, или у вас есть гонщики, которые помогают улучшать машину, или же гонщики за счет соперничества друг с другом помогают команде двигаться вперед и тем самым улучшают машину – все это в конечном счете улучшает ваши позиции в чемпионате и увеличивает поддержку спонсоров.

В этом и заключается секретный соус для управления командой – в основе своей это как стартап. Вы вкладываете финансы в гонщика, или в двух гонщиков, вкладываетесь в создание обстоятельств, при которых команда будет двигаться вперед.

Никто не возьмет и не позвонит вам с предложением вложить в развитие команды $20 млн. Так не бывает. Это путь, которым вам нужно пройти», – рассказал Воулз.

«Мерседес» и «Ред Булл» отвергли Сайнса – и тот ушел к аутсайдерам. Это продуманный шаг назад