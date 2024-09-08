Шарль Леклер: «Было бы очень интересно однажды выступить в гонке «24 часа Ле-Мана»

Леклер хочет в будущем выступить в Ле-Мане.

Пилот «Феррари » признал, что через несколько лет постарается найти способ принять участие в легендарном марафоне.

В то же время Леклер отметил, что в отношении гонки «500 миль Иниданаполиса» у него сложилось несколько иное мнение.

«Мне было бы очень интересно однажды выступить в гонке «24 часа Ле-Мана». Что касается гонки «500 миль Индианаполиса», то я бы не сказал, что задумывался над этим. Хотя, возможно, однажды это и случится.

В то же время «24 часа Ле-Мана» – это гонка, в которой мне бы обязательно хотелось однажды принять участие. Не знаю, когда именно это случится, но я надеюсь, что скоро», – рассказал Леклер .

«Ф-1» в Италии приманила спортселеб: Алькарас! Награды от Дзанетти! Дель Пьеро давал финиш!