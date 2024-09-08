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  • Шарль Леклер: «Было бы очень интересно однажды выступить в гонке «24 часа Ле-Мана»
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Шарль Леклер: «Было бы очень интересно однажды выступить в гонке «24 часа Ле-Мана»

Леклер хочет в будущем выступить в Ле-Мане.

Пилот «Феррари» признал, что через несколько лет постарается найти способ принять участие в легендарном марафоне.

В то же время Леклер отметил, что в отношении гонки «500 миль Иниданаполиса» у него сложилось несколько иное мнение.

«Мне было бы очень интересно однажды выступить в гонке «24 часа Ле-Мана». Что касается гонки «500 миль Индианаполиса», то я бы не сказал, что задумывался над этим. Хотя, возможно, однажды это и случится.

В то же время «24 часа Ле-Мана» – это гонка, в которой мне бы обязательно хотелось однажды принять участие. Не знаю, когда именно это случится, но я надеюсь, что скоро», – рассказал Леклер.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: RaceFans.net
logoФеррари
logo24 часа Ле-Мана
logoФормула-1
500 миль Индианаполиса
logoШарль Леклер
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