Шарль Леклер: «Было бы очень интересно однажды выступить в гонке «24 часа Ле-Мана»
Леклер хочет в будущем выступить в Ле-Мане.
Пилот «Феррари» признал, что через несколько лет постарается найти способ принять участие в легендарном марафоне.
В то же время Леклер отметил, что в отношении гонки «500 миль Иниданаполиса» у него сложилось несколько иное мнение.
«Мне было бы очень интересно однажды выступить в гонке «24 часа Ле-Мана». Что касается гонки «500 миль Индианаполиса», то я бы не сказал, что задумывался над этим. Хотя, возможно, однажды это и случится.
В то же время «24 часа Ле-Мана» – это гонка, в которой мне бы обязательно хотелось однажды принять участие. Не знаю, когда именно это случится, но я надеюсь, что скоро», – рассказал Леклер.
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