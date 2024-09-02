«Ф-1» в Италии приманила спортселеб: Алькарас! Награды от Дзанетти! Дель Пьеро давал финиш!

Гран-при Италии – один из самых красивых и знаковых этапов «Формулы-1» в году, ведь он не просто проходит дома у «Феррари», но еще и перед невероятными тифози на самом долгоживущем в календаре треке: «Храме Скорости» Монцы. В прошлые годы стагнировавшего чемпионата посещаемость временами падала из-за чрезмерно дорогих цен на билеты, но теперь здесь постоянные аншлаги, а сама «Ф-1» привлекает десятки и сотни знаменитостей.

А нынешний Гран-при Италии внезапно стал центром сбора не киношных и музыкальных селеб, а спортивных топов – как со всей Италии, так и с других частей Европы и мира!

По традиционной прогулке британского голоса «Ф-1» на Sky Sports F1 Мартина Брандла так могло не показаться:

После маякнувшего актера Майкла Дугласа, не пропускающего заезды (да, последовало море шуток про названия песен воссоединившейся группы Oasis) последовал набор бывших пилотов «Ф-1» (Жан Алези, Герхард Бергер – все экс- «Феррари»), бывший шеф Скудерии и ФИА Жан Тодт, Берни Экклстоун…

Просто из-за жары В +35 градусов по Цельсию спортсмены разошлись в паддок по приглашениям и по делам – в основном их снимали там, куда и выдавали билеты!

Например, великий Алессандро Дель Пьеро встречал победителя Шарля Леклера финишным флагом:

Не менее великий Хавьер Дзанетти награждал Ландо Норриса призом за поул:

Также пришел с девушкой и защитник «Милана» Тео Эрнандес – представительство всех исторических топ-клубов Италии на месте!

Защитник «Интера» Федерико Димарко спокойно тусил в прохладных боксах «РБ»:

Натан Аке из «Сити» зависал в боксах «Ред Булл»:

Как и Лорис Кариус – вратарь «Ньюкасла»:

Но особенный фурор произвело появление главного футбольного инсайдера Фабрицио Романо в тех же боксах с Максом Ферстаппеном – хотя трансфера трехкратного чемпиона мира вроде никуда не намечается (по крайней мере, в ближайшее время!)

В тех же боксах с Пересом засняли и редкую на Гран-при Италии неспортивную знаменитость: постоянного визитера «Ф-1» пуэрториканскую суперзвезду латинской музыки Луиса Фонси.

А в «Феррари» затесался мало кем узнанный и замеченный Джереми Реннер – Соколиный глаз, один из Борнов и Уильям Брандт из «Миссия Невыполнима».

Зато теннистов все точно заметили – например, Карлоса Алькараса в боксах «Альпин»!

Тем не менее, поддерживал он Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса! «Всегда поддерживаю только наших»

А итальянец Маттео Берретини выбрал чемпионскую сторону:

Двукратный олимпийский чемпион в спринте Марселл Дейкобс тоже все пытается развеяться – теперь плоходами на «Ф-1»:

И наследный принц Бахрейна (по совместительству премьер-министр страны) Салман аль Халифа – один из главных инвесторов «Макларена» наслаждался успехом и взлетом команды в гражданском и европейском, потому его мало кто узнал и заметил.

Но больше всех внимания, наверное, привлек Кими Райкконен с семьей – чемпион 2007-го (последний за Скудерию!) теперь живет в Италии ради продвижения карьеры сына, потому и не применул заглянуть на частично домашний Гран-при.

И, конечно, пожелал удачи Леклеру в боксах бывшей команды. Сработало!

Но главный фурор сорвала встреча с бывшим шефом Маттией Бинотто в последней команде Айсмена «Заубере» – ведь экс-босс «Феррари» теперь рулит именно ей.

Хотя Райкконены вообще устроили бодрое турне по пелотону – например, сына Кими Робина даже посадили в болид «Мерседеса»!

А за весь поп-шик в паддоке отдувался солист группы OneDirection Луи Томлисон – как он признался Брандлу, ему билеты предложили бесплатно, и он воспользовался шансом зависнуть в алых боксах.

Угадал!

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Rose, Mark Thompson, Kym Illman, Rudy Carezzevoli; HOCH ZWEI/Global Look Press ; East News /IPA Sport/ABACA; instagram.com/scuderiaferrari