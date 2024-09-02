«Ф-1» в Италии приманила спортселеб: Алькарас! Награды от Дзанетти! Дель Пьеро давал финиш!
Гран-при Италии – один из самых красивых и знаковых этапов «Формулы-1» в году, ведь он не просто проходит дома у «Феррари», но еще и перед невероятными тифози на самом долгоживущем в календаре треке: «Храме Скорости» Монцы. В прошлые годы стагнировавшего чемпионата посещаемость временами падала из-за чрезмерно дорогих цен на билеты, но теперь здесь постоянные аншлаги, а сама «Ф-1» привлекает десятки и сотни знаменитостей.
А нынешний Гран-при Италии внезапно стал центром сбора не киношных и музыкальных селеб, а спортивных топов – как со всей Италии, так и с других частей Европы и мира!
По традиционной прогулке британского голоса «Ф-1» на Sky Sports F1 Мартина Брандла так могло не показаться:
После маякнувшего актера Майкла Дугласа, не пропускающего заезды (да, последовало море шуток про названия песен воссоединившейся группы Oasis) последовал набор бывших пилотов «Ф-1» (Жан Алези, Герхард Бергер – все экс- «Феррари»), бывший шеф Скудерии и ФИА Жан Тодт, Берни Экклстоун…
Просто из-за жары В +35 градусов по Цельсию спортсмены разошлись в паддок по приглашениям и по делам – в основном их снимали там, куда и выдавали билеты!
Например, великий Алессандро Дель Пьеро встречал победителя Шарля Леклера финишным флагом:
Не менее великий Хавьер Дзанетти награждал Ландо Норриса призом за поул:
Также пришел с девушкой и защитник «Милана» Тео Эрнандес – представительство всех исторических топ-клубов Италии на месте!
Защитник «Интера» Федерико Димарко спокойно тусил в прохладных боксах «РБ»:
Натан Аке из «Сити» зависал в боксах «Ред Булл»:
Как и Лорис Кариус – вратарь «Ньюкасла»:
Но особенный фурор произвело появление главного футбольного инсайдера Фабрицио Романо в тех же боксах с Максом Ферстаппеном – хотя трансфера трехкратного чемпиона мира вроде никуда не намечается (по крайней мере, в ближайшее время!)
В тех же боксах с Пересом засняли и редкую на Гран-при Италии неспортивную знаменитость: постоянного визитера «Ф-1» пуэрториканскую суперзвезду латинской музыки Луиса Фонси.
А в «Феррари» затесался мало кем узнанный и замеченный Джереми Реннер – Соколиный глаз, один из Борнов и Уильям Брандт из «Миссия Невыполнима».
Зато теннистов все точно заметили – например, Карлоса Алькараса в боксах «Альпин»!
Тем не менее, поддерживал он Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса! «Всегда поддерживаю только наших»
А итальянец Маттео Берретини выбрал чемпионскую сторону:
Двукратный олимпийский чемпион в спринте Марселл Дейкобс тоже все пытается развеяться – теперь плоходами на «Ф-1»:
И наследный принц Бахрейна (по совместительству премьер-министр страны) Салман аль Халифа – один из главных инвесторов «Макларена» наслаждался успехом и взлетом команды в гражданском и европейском, потому его мало кто узнал и заметил.
Но больше всех внимания, наверное, привлек Кими Райкконен с семьей – чемпион 2007-го (последний за Скудерию!) теперь живет в Италии ради продвижения карьеры сына, потому и не применул заглянуть на частично домашний Гран-при.
И, конечно, пожелал удачи Леклеру в боксах бывшей команды. Сработало!
Но главный фурор сорвала встреча с бывшим шефом Маттией Бинотто в последней команде Айсмена «Заубере» – ведь экс-босс «Феррари» теперь рулит именно ей.
Хотя Райкконены вообще устроили бодрое турне по пелотону – например, сына Кими Робина даже посадили в болид «Мерседеса»!
А за весь поп-шик в паддоке отдувался солист группы OneDirection Луи Томлисон – как он признался Брандлу, ему билеты предложили бесплатно, и он воспользовался шансом зависнуть в алых боксах.
Угадал!
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Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Mark Thompson, Kym Illman, Rudy Carezzevoli; HOCH ZWEI/Global Look Press; East News/IPA Sport/ABACA; instagram.com/scuderiaferrari