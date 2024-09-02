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«Ф-1» в Италии приманила спортселеб: Алькарас! Награды от Дзанетти! Дель Пьеро давал финиш!

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Гран-при Италии – один из самых красивых и знаковых этапов «Формулы-1» в году, ведь он не просто проходит дома у «Феррари», но еще и перед невероятными тифози на самом долгоживущем в календаре треке: «Храме Скорости» Монцы. В прошлые годы стагнировавшего чемпионата посещаемость временами падала из-за чрезмерно дорогих цен на билеты, но теперь здесь постоянные аншлаги, а сама «Ф-1» привлекает десятки и сотни знаменитостей.

А нынешний Гран-при Италии внезапно стал центром сбора не киношных и музыкальных селеб, а спортивных топов – как со всей Италии, так и с других частей Европы и мира!

По традиционной прогулке британского голоса «Ф-1» на Sky Sports F1 Мартина Брандла так могло не показаться:

После маякнувшего актера Майкла Дугласа, не пропускающего заезды (да, последовало море шуток про названия песен воссоединившейся группы Oasis) последовал набор бывших пилотов «Ф-1» (Жан Алези, Герхард Бергер – все экс- «Феррари»), бывший шеф Скудерии и ФИА Жан Тодт, Берни Экклстоун…

Просто из-за жары В +35 градусов по Цельсию спортсмены разошлись в паддок по приглашениям и по делам – в основном их снимали там, куда и выдавали билеты!

Например, великий Алессандро Дель Пьеро встречал победителя Шарля Леклера финишным флагом:

Не менее великий Хавьер Дзанетти награждал Ландо Норриса призом за поул:

Также пришел с девушкой и защитник «Милана» Тео Эрнандес – представительство всех исторических топ-клубов Италии на месте!

Защитник «Интера» Федерико Димарко спокойно тусил в прохладных боксах «РБ»:

Натан Аке из «Сити» зависал в боксах «Ред Булл»:

Как и Лорис Кариус – вратарь «Ньюкасла»:

Но особенный фурор произвело появление главного футбольного инсайдера Фабрицио Романо в тех же боксах с Максом Ферстаппеном – хотя трансфера трехкратного чемпиона мира вроде никуда не намечается (по крайней мере, в ближайшее время!) 

В тех же боксах с Пересом засняли и редкую на Гран-при Италии неспортивную знаменитость: постоянного визитера «Ф-1» пуэрториканскую суперзвезду латинской музыки Луиса Фонси.

А в «Феррари» затесался мало кем узнанный и замеченный Джереми Реннер – Соколиный глаз, один из Борнов и Уильям Брандт из «Миссия Невыполнима».

Зато теннистов все точно заметили – например, Карлоса Алькараса в боксах «Альпин»!

Тем не менее, поддерживал он Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса! «Всегда поддерживаю только наших»

А итальянец Маттео Берретини выбрал чемпионскую сторону:

Двукратный олимпийский чемпион в спринте Марселл Дейкобс тоже все пытается развеяться – теперь плоходами на «Ф-1»:

И наследный принц Бахрейна (по совместительству премьер-министр страны) Салман аль Халифа – один из главных инвесторов «Макларена» наслаждался успехом и взлетом команды в гражданском и европейском, потому его мало кто узнал и заметил.

Но больше всех внимания, наверное, привлек Кими Райкконен с семьей – чемпион 2007-го (последний за Скудерию!) теперь живет в Италии ради продвижения карьеры сына, потому и не применул заглянуть на частично домашний Гран-при.

И, конечно, пожелал удачи Леклеру в боксах бывшей команды. Сработало!

Но главный фурор сорвала встреча с бывшим шефом Маттией Бинотто в последней команде Айсмена «Заубере» – ведь экс-босс «Феррари» теперь рулит именно ей.

Хотя Райкконены вообще устроили бодрое турне по пелотону – например, сына Кими Робина даже посадили в болид «Мерседеса»!

А за весь поп-шик в паддоке отдувался солист группы OneDirection Луи Томлисон – как он признался Брандлу, ему билеты предложили бесплатно, и он воспользовался шансом зависнуть в алых боксах.

Угадал!

Что еще почитать о магическом Гран-при Италии?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Mark Thompson, Kym Illman, Rudy Carezzevoli; HOCH ZWEI/Global Look Press; East News/IPA Sport/ABACA; instagram.com/scuderiaferrari

Гран-при Италии
logoМаттео Берреттини
logoАлессандро Дель Пьеро
logoЛорис Кариус
Фабрицио Романо
logoРБ
logoКими Райкконен
logoШарль Леклер
logoИнтер
logoАльпин
logoМаттиа Бинотто
logoЮвентус
logoЖан Тодт
logoНатан Аке
logoМартин Брандл
Жан Алези
logoКарлос Алькарас
logoФедерико Димарко
logoРед Булл
logoХавьер Дзанетти
logoФормула-1
Монца
Герхард Бергер
logoБерни Экклстоун
logoЛамонт Марселл Джейкобс