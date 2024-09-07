Фредерик Вассер допустил новое приглашение Сайнса: «Прекрасно вижу, что Карлос привносит в «Феррари»

Вассер готов снова поработать с Сайнсом через несколько лет

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер ответил на вопрос, рассмотрел бы он приглашение Карлоса Сайнса в будущем.

Испанец продолжит карьеру в «Уильямсе », его место в 2025 году займет Льюис Хэмилтон , покидающий «Мерседес ».

«Да, конечно.

Если откровенно, я испытываю огромное уважение к Карлосу и тому, что он сделал для «Феррари». Как вы знаете, решение было непростым. Но он выступает очень здорово и смог остаться профессионалом в таких сложных условиях.

Я прекрасно вижу, что он привносит в команду, что он привнес в прошлом году, и он сыграл свою роль в прошлогоднем прогрессе после того, как летом мы оказались в трудном положении. Я более чем доволен Карлосом и сохраню с ним очень хорошие отношения», – заявил босс.

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