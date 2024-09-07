Фредерик Вассер допустил новое приглашение Сайнса: «Прекрасно вижу, что Карлос привносит в «Феррари»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер ответил на вопрос, рассмотрел бы он приглашение Карлоса Сайнса в будущем.
Испанец продолжит карьеру в «Уильямсе», его место в 2025 году займет Льюис Хэмилтон, покидающий «Мерседес».
«Да, конечно.
Если откровенно, я испытываю огромное уважение к Карлосу и тому, что он сделал для «Феррари». Как вы знаете, решение было непростым. Но он выступает очень здорово и смог остаться профессионалом в таких сложных условиях.
Я прекрасно вижу, что он привносит в команду, что он привнес в прошлом году, и он сыграл свою роль в прошлогоднем прогрессе после того, как летом мы оказались в трудном положении. Я более чем доволен Карлосом и сохраню с ним очень хорошие отношения», – заявил босс.
Серра назначен техническим директором «Феррари» по шасси
Карлос Сайнс: «У «Феррари» есть хорошие шансы побороться за Кубок конструкторов»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий