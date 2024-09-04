Карлос Сайнс: «У «Феррари» есть хорошие шансы побороться за Кубок конструкторов»
Сайнс оценил шансы в борьбе за Кубок конструкторов.
Пилот «Феррари» считает, что успешное выступление на Гран-при Италии и продемонстрированная скорость могут говорить о том, что у Скудерии есть шансы на победу в командном зачете.
В данный момент «Феррари» занимает третье место в Кубке конструкторов, отставая от лидирующего «Ред Булл» на 39 очков.
«Основываясь на выступлении на Гран-при Италии можно сказать, что мы действительно на равных боролись с «Маклареном».
И это может стать решающих фактором в борьбе за Кубок конструкторов – ведь именно наша команда заработала в Монце больше всех очков.
Это значит, что у нас есть хорошие шансы не только одержать еще несколько побед в этом сезоне, но и побороться за Кубок конструкторов.
Думаю, если мы будем быстры и на других трассах, то борьба с «Маклареном» и «Ред Булл» будет очень плотной.
С другой стороны, в Монце все-таки весьма специфическая трасса, так что нужно посмотреть, как обновления болида покажут себя на более нормальных треках – действительно ли нам удастся перевернуть ситуацию и бороться за победы, или же мы потом откатимся обратно», – рассказал Сайнс.
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