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  • Карлос Сайнс: «У «Феррари» есть хорошие шансы побороться за Кубок конструкторов»
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Карлос Сайнс: «У «Феррари» есть хорошие шансы побороться за Кубок конструкторов»

Сайнс оценил шансы в борьбе за Кубок конструкторов.

Пилот «Феррари» считает, что успешное выступление на Гран-при Италии и продемонстрированная скорость могут говорить о том, что у Скудерии есть шансы на победу в командном зачете.

В данный момент «Феррари» занимает третье место в Кубке конструкторов, отставая от лидирующего «Ред Булл» на 39 очков.

«Основываясь на выступлении на Гран-при Италии можно сказать, что мы действительно на равных боролись с «Маклареном».

И это может стать решающих фактором в борьбе за Кубок конструкторов – ведь именно наша команда заработала в Монце больше всех очков.

Это значит, что у нас есть хорошие шансы не только одержать еще несколько побед в этом сезоне, но и побороться за Кубок конструкторов.

Думаю, если мы будем быстры и на других трассах, то борьба с «Маклареном» и «Ред Булл» будет очень плотной.

С другой стороны, в Монце все-таки весьма специфическая трасса, так что нужно посмотреть, как обновления болида покажут себя на более нормальных треках – действительно ли нам удастся перевернуть ситуацию и бороться за победы, или же мы потом откатимся обратно», – рассказал Сайнс.

Экстаз Италии от победы Леклера в доме «Феррари»: ор комментаторов, вечеринка на треке, слезы

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Гран-при Италии
logoФеррари
logoМакларен
logoРед Булл
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
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