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Леклер, Пиастри и Албон – в тройке лучших пилотов Гран-при Италии по версии экспертов сайта «Ф-1»

Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при Италии.

По итогам каждого гоночного уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой каждого пилота становится среднее получившееся значение.

За этап в Монце наиболее высокую оценку среди участников получил выигравший гонку Шарль Леклер («Феррари») – 9,6 балла.

Второе место в рейтинге занял закончивший заезд вторым Оскар Пиастри («Маклерен») – 8,8 балла. Третьим стал пилот «Уильямса» Алекс Албон – с оценкой в 8,6 балла.

Рейтинг пилотов на Гран-при Италии по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Шарль Леклер («Феррари») – 9,6

2. Оскар Пиастри («Макларен») – 8,8

3. Алекс Албон («Уильямс») – 8,6

4. Карлос Сайнс («Феррари») – 8,2

5. Ландо Норрис («Макларен») – 7,8

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 7,2

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,2

6. Кевин Магнуссен («Хаас») – 7,2

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7,0

9. Франко Колапинто («Уильямс») – 7,0

В общем зачете рейтинга Ландо Норрис догнал Макса Ферстаппена – пилоты делят первое место со средним баллом в 8,3.

А не пора «Макларену» поддержать гонщика №1 ради битв за титулы? «Ф-1» просит, Норриса подначивают!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт «Формулы-1»
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