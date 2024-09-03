Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024

31 августа и 1 сентября прошел заключительный этап Igora Drive Drift Challenge

31 августа и 1 сентября на автодроме «Игора Драйв» прошел четвертый этап IDDC этого сезона. Впервые в истории серии дрифтеры сражались на шоссейно-кольцевой трассе, которую в захватывающей борьбе покорил Артем Лейтис. Именно он поднялся на первую строчку турнирной таблицы заключительного этапа IDDC.

В первый день, 31 августа, в рамках квалификации за путевку в топ-32 боролись 55 пилотов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы, Северодвинска, Омска, Карелии, Тверской и Мурманской областей.

В воскресенье во время парных заездов Никита Гольбрайх не рассчитал скорость и столкнулся с BMW E92 Антона Мифсуда. В топ-16 в дуэли сошлись Сергей Стилов и Феодор Чевычелов. Во время первого хита между ними чуть не произошло столкновение, но Феодор смог его избежать. Однако он не предотвратил ряд ошибок, и в результате лидер личного зачета серии вылетел из борьбы.

В топ-8 мастерство и яркий дрифт показали Илья Клюкин и Александр Мезенцев. В парной дуэли лучшим оказался чемпион прошлого сезона Мезенцев. Он прошел в топ-4 и в борьбе за третье место соревновался с чемпионом первого сезона IDDC Сергеем Стиловым.

По итогам финального этапа третью строчку турнирной таблицы занял Александр Мезенцев. В решающей дуэли сошлись Артем Лейтис на Nissan Fairlady Z и Алексей Карелин на Toyota Altezza. В борьбе за титул победителя четвертого этапа IDDC сильнейшим оказался Лейтис. В командном зачете победу одержали Kinforest Tyre, которые опередили Kinforest Driftteam, а тройку лидеров замкнули «Континент-Пак».

По итогам всего сезона 2024 года кубок Санкт-Петербурга по дрифту завоевал Александр Мезенцев и стал двукратным чемпионом серии. На второе место на наградной подиум поднялся Артем Лейтис. Третье место занял Феодор Чевычелов.