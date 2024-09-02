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Шарль Леклер: «Нужно быть осторожными. После Монако у «Феррари» было четыре худших гонки в этом сезоне»

Леклер осторожно оценивает шансы после победы в Монце.

Пилот «Феррари» отметил, что команде по-прежнему нужно продолжать работу над улучшением болида, если Скудерия хочет выиграть еще гонки в этом сезоне.

По словам Леклера, «Феррари» нужно избежать повторения того, что было после победы на Гран-при Монако, когда команда провела четыре следующих этапа на невысоком уровне.

«Нам нужно быть осторожными. После Монако у нас было где-то четыре гонки, которые получились худшими в этом сезоне. В Монако же крайне специфическая трасса, которая в тот момент лучше всего подошла нашей машине. Трасса в Монце тоже весьма специфическая.

В Монце много длинных прямых, и не так много поворотов. Для трассы в Монце мы привозим специальное заднее антикрыло – которое тоже помогло нам выиграть. У нас было и крупное обновление болида, которое определенно помогло нам приблизиться к «Макларену». При этом я не думаю, что этого будет достаточно, чтобы наша машина оказалась лучшей и во всех оставшихся гонках сезона.

Мы были очень сильны в Монце, но в Баку все может быть иначе, а потом все может снова измениться в Сингапуре. Так что нам нужна перезагрузка. Мы смогли перезагрузиться в промежутке между этапами в Монако и Монреале. Но как мы видели на этом примере, разница может быть очень большой», – рассказал Леклер.

Победа «Феррари» в Италии – тактический восторг! Леклер перехитрил всех на мертвых шинах

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Crash.net
Гран-при Монако
Гран-при Италии
logoФеррари
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoШарль Леклер
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