Льюис Хэмилтон: «Возможно, сумел бы проехать гонку с одним пит-стопом, но на финише оказался бы на той же самой позиции»

Хэмилтон оценил свое выступление на Гран-при Италии .

Пилот «Мерседеса » признал, что у него нет объяснений тому, почему на этапе в Монце болид немецкой команды не смог соперничать в темпе с «Маклареном» и «Феррари». И что даже возможность проехать гонку с одним пит-стопом – используя тактику, которая принесла Шарлю Леклеру победу, – никак бы не повлияла на позицию Льюиса на финише. Хэмилтон завершил гонку на 5-й позиции.

«В конечном счете, наш гоночный темп просто оказался недостаточно хорош. И я не уверен, что понимаю причину этого. Думаю, нам бы пришлось тяжело даже в случае старта с более высокой позиции.

Даже если бы я оказался впереди обеих «Феррари», соперники бы все равно нас обошли. Их темп был просто выше, чем у нас. С другой стороны, в этот уик-энд у них было крупное обновление болида, а у нас нет. Но да, так бывает.

Надеюсь, впереди будет Гран-при, когда у нас будут обновления машины, а у конкурентов нет, и тогда уже мы будем смотреться сильнее, возможно. Хотя отрывы в любом случае очень малы – разница в скорости между всеми нами невелика. И в этот раз, к сожалению, мы оказались недостаточно быстры.

Вообще мы планировали проехать гонку с одним пит-стопом. Но шины на моем болиде начали терять скорость, так что я просто старался удержаться за Карлосом Сайнсом. Износ шин у нас был сильнее, чем у машин впереди. Возможно, я бы тоже сумел проехать гонку с одним пит-стопом, но на финише оказался бы на той же самой позиции», – рассказал Хэмилтон.

Победа «Феррари» в Италии – тактический восторг! Леклер перехитрил всех на мертвых шинах