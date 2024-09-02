  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Льюис Хэмилтон: «Возможно, сумел бы проехать гонку с одним пит-стопом, но на финише оказался бы на той же самой позиции»
2

Льюис Хэмилтон: «Возможно, сумел бы проехать гонку с одним пит-стопом, но на финише оказался бы на той же самой позиции»

Хэмилтон оценил свое выступление на Гран-при Италии.

Пилот «Мерседеса» признал, что у него нет объяснений тому, почему на этапе в Монце болид немецкой команды не смог соперничать в темпе с «Маклареном» и «Феррари». И что даже возможность проехать гонку с одним пит-стопом – используя тактику, которая принесла Шарлю Леклеру победу, – никак бы не повлияла на позицию Льюиса на финише. Хэмилтон завершил гонку на 5-й позиции.

«В конечном счете, наш гоночный темп просто оказался недостаточно хорош. И я не уверен, что понимаю причину этого. Думаю, нам бы пришлось тяжело даже в случае старта с более высокой позиции.

Даже если бы я оказался впереди обеих «Феррари», соперники бы все равно нас обошли. Их темп был просто выше, чем у нас. С другой стороны, в этот уик-энд у них было крупное обновление болида, а у нас нет. Но да, так бывает.

Надеюсь, впереди будет Гран-при, когда у нас будут обновления машины, а у конкурентов нет, и тогда уже мы будем смотреться сильнее, возможно. Хотя отрывы в любом случае очень малы – разница в скорости между всеми нами невелика. И в этот раз, к сожалению, мы оказались недостаточно быстры.

Вообще мы планировали проехать гонку с одним пит-стопом. Но шины на моем болиде начали терять скорость, так что я просто старался удержаться за Карлосом Сайнсом. Износ шин у нас был сильнее, чем у машин впереди. Возможно, я бы тоже сумел проехать гонку с одним пит-стопом, но на финише оказался бы на той же самой позиции», – рассказал Хэмилтон.

Победа «Феррари» в Италии – тактический восторг! Леклер перехитрил всех на мертвых шинах

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Гран-при Италии
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoМерседес
logoШарль Леклер
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Фредерик Вассер о тактике с одним пит-стопом: «После 10 кругов на «харде» стало ясно, что «Феррари» может доехать до финиша»
2сегодня, 11:35
«Формула-3» представила болид нового поколения
2сегодня, 10:46Фото
Тото Вольфф: «Одна из худших гонок «Ред Булл» за многие годы, но кто я такой, чтобы это говорить?»
6сегодня, 10:25
«Феррари» в 39 очках от «Ред Булл». Разрыв снизился на 25 баллов за один Гран-при
4сегодня, 09:48
«Феррари» подписала многолетний контракт с UniCredit после объявления о завершении сотрудничества с Santander
1сегодня, 09:22
Нико Росберг: «Не пора ли «Макларену» внедрить правила борьбы между Норрисом и Пиастри?»
30сегодня, 09:02
Леклер выиграл в Италии, авария и контракт Антонелли с «Мерседесом», бан Магнуссена на Гран-при, победы Маркеса и Шварцмана и другие гоночные новости за неделю
сегодня, 08:30
Андреа Стелла: «Макларен» должен создать Норрису наилучшие условия для борьбы за титул с Ферстаппеном»
20сегодня, 08:06
Норрису осталось 62 очка до Ферстаппена. Разрыв сократился на 22 балла за 4 Гран-при
51сегодня, 07:50
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2024
43сегодня, 07:30
Ко всем новостям
Последние новости
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30
Прошел четвертый этап Yuka Drive Fest в Самаре
23 августа, 12:34Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
19 августа, 06:50
Артем Шабанов одержал победу в Гран-При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway
12 августа, 15:20Фото
Заключительный этап IDDC пройдет 31 августа и 1 сентября на автодроме «Игора Драйв»
6 августа, 10:55Фото
Пятый этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на трассе Moscow Raceway 10 и 11 августа
5 августа, 13:11Фото
Четвертый этап Yuka Drive Fest пройдет в Самаре 18 августа
1 августа, 12:50
27 и 28 июля прошел Garage Fest 2024 на автодроме «Игора Драйв»
1 августа, 11:07Фото
Третий этап Российский серии гонок на выносливость в рамках фестиваля Garage Fest на автодроме «Игора Драйв» собрал рекордное количество участников
231 июля, 14:25Фото