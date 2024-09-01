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  • Макс Ферстаппен: «Если «Ред Булл» ничего не изменит в машине, оставшаяся часть сезона пройдет очень плохо»
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Макс Ферстаппен: «Если «Ред Булл» ничего не изменит в машине, оставшаяся часть сезона пройдет очень плохо»

Ферстаппен разочарован своим выступлением на Гран-при Италии.

Пилот «Ред Булл» подвел итоги гонки, которую закончил на 6-й позиции – признав, что у него не было возможности бороться с конкурентами за более высокие места.

«Думаю, мы выжали из машины максимум с точки зрения позиции, но не с точки зрения подхода к гонке. Наш темп был недостаточно хорош, так что нам, можно сказать, пришлось заниматься своей гонкой, а потом мы очень плохо провели пит-стоп.

С точки зрения стратегии мы не смогли оптимизировать свою гонку. Некоторым удалось проехать гонку с одним пит-стопом. Мы же сделали две остановки – и это было не лучшим решением.

К тому же, большую часть гонки мы не могли использовать свой двигатель на полную мощность из-за возникшей проблемы. Так что в целом это была плохая для нас гонка.

Хотя даже если бы двигатель работал на полную мощность – гонка бы все равно получилась плохой. Но мы могли бы смотреться более конкурентоспособными. Мы же оказались в одиночестве.

Если мы ничего не изменим в машине, оставшаяся часть сезона пройдет для нас очень плохо. Нас ждет много работы», – рассказал Ферстаппен.

Что случилось на Гран-при Италии: как Леклер вырвал победу? Куда делся Норрис?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при Италии
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
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