Шарль Леклер: «Хочу побеждать в Монце и Монако каждый год. Это очень важно для меня»

Леклер поделился эмоциями от победы в Монце

Пилот «Феррари » рассказал, как ощущается новая победа в Монце в сравнении с его триумфом здесь же в 2019-м.

«Потрясающее чувство. Думал, что второй раз, если он и случится, не будет таким особенным, как первый, но эмоции на последних кругах были такие же, как в 2019-м.

Я хочу побеждать в Монце и Монако каждый год. В этом мне удалось это сделать. Это очень важно для меня.

Не знаю [сможет ли «Феррари» продолжить побеждать]. На трассе, как «Монца», наш пакет обновлений работал хорошо, но я сомневаюсь, что так будет на протяжении всего оставшегося сезона.

Я все еще думаю, что «Макларен» – фавориты, но мы сделали шаг вперед, это точно.

Трасса в Баку мне вполне подходит, так, возможно, мы сможем там чего-то добиться», – сказал Леклер.

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