Ландо Норрис: «Рассматривали стратегию с одним пит-стопом, но с такой грануляцией покрышек для «Макларена» это было невозможно»
Норрис оценил выступление команды на Гран-при Италии.
Пилот «Макларена», стартовавший с поула, закончил гонку на третьей позиции, уступив Шарлю Леклеру, а также своему напарнику Оскару Пиастри.
«Да, Оскар застал меня врасплох – и в итоге ему удалось меня обогнать. Я не знаю, мог ли я на самом деле сделать что-то иначе. Если бы я затормозить даже на метр позже, то в результате, вероятно, просто бы разбил машину.
Мы изучим ситуацию, но сегодня «Феррари» в любом случае лучше нас провели гонку. В особенности это касается Шарля Леклера.
Мы рассматривали стратегию с одним пит-стопом. Думали об этом на протяжении всей гонки. Но с настолько сильной грануляцией покрышек для нас это было невозможно. Мы разочарованы, но в «Феррари» просто лучше нас провели гонку», – рассказал Норрис.
Леклер выиграл домашнюю гонку «Феррари». Скудерия тактически уделала «Макларен»
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