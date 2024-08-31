Ландо Норрис: «Если сравнить этот год с предыдущим, то на прямых в Монце болид стал примерно на 20 км/ч быстрее»

Норрис рассказал о прогрессе «Макларена»

Пилот «Макларен » оценил то, насколько лучше стал болид в сезоне-2024.

«Если сравнить этот год с предыдущим, то на прямых [в Монце] мы стали примерно на 20 км/ч быстрее. Это много. В прошлом году у нас был шокирующий темп на прямых, что удивило. Это показывает разницу между тем, где мы были в прошлом году и где мы теперь.

Основа концепции нынешнего болида была заложена ранее в этом году. Нам удалось постепенно ее улучшить. Очевидно, важна каждая мелочь. Мы явно делаем небольшие шаги вперед, но некоторые обновления, которые мы привозили, были созданы специально для определенных трасс.

Здесь [в Монце] мы используем то же заднее крыло, которое было основой новинок, привезенных в прошлый уик-энд. И нет, то, что работало идеально там, необязательно будет работать здесь.

У нас было это крыло, мы так же используем его в этот уик-энд. Это специфичные детали, но не революционные. Они не делают машину намного быстрее. Просто они более эффективно работают. Это мелочи, но в конце концов мелочи создают разницу», – сказал Норрис.

Гран-при Италии-2024. Норрис выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 7-й