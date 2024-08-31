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Алекс Албон: «Девятое место – это отличный результат, я очень доволен»

Албон остался доволен результатом квалификации в Монце.

Пилот «Уильямса» высказался о выступлении команды, а также поделился мнением о перспективах на завтрашнем Гран-при Италии.

«Девятое место – это отличный результат, я очень доволен. Пока в этот уик-энд мы были «лучшими из остальных». Именно на это мы и надеялись, хотя и не вполне верили, что сможем оказаться в такой позиции. Так что все хорошо.

Эта трасса сильно отличается от «Зандворта», но как бы хорошо ни сработали обновления, мы также понимаем, что эта трасса хорошо подходит нашему болиду. Хотя мы также знаем, что если бы у нас не было этих обновлений, то мы бы не попали в третий сегмент.

По ходу всей квалификации мы боролись с «Хаасом». И мне кажется, что гоночный темп у соперников немного лучше. Наибольшее беспокойство у нас вызывает грануляция покрышек, но посмотрим, как все пройдет», – рассказал Албон.

Топ-6 в 0,2 секунды, «Ред Булл» разгромлен, Норрис на поуле: быстрейшая квала «Ф-1»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racer.com
Гран-при Италии
logoУильямс
logoФормула-1
logoАлександр Албон
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