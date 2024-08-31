Серхио Перес: «В данный момент главной проблемой «Ред Булл» является нестыковка в балансе машины»
Перес рассказал о проблемах с болидом.
Пилот «Ред Булл» закончил квалификацию к Гран-при Италии на восьмой позиции, признав, что добиться большего было трудно из-за нестабильной работы машины.
«В данный момент главной проблемой является нестыковка в балансе машины. Временами нам удается проехать несколько хороших кругов, но добиться прогресса и какого-то постоянства очень непросто.
Надеюсь, что завтра машина будет работать более связно и наш гоночный темп будет сильнее», – рассказал Перес.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Gp Blog
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