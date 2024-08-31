Шарль Леклер нацелен на победу в Италии: «Нужно хорошо стартовать и зацепиться за DRS «Макларена»

Леклер считает, что способен снова выиграть на домашней трассе «Феррари»

Пилот «Феррари » Шарль Леклер занял четвертое место в квалификации к Гран-при Италии и предположил, что может побороться с гонщиками «Макларена » за победу в гонке.

Шарль уже побеждал в Монце в 2019 году.

«Я хочу смотреть вперед. Позади есть много хороших пилотов, которые очень быстры, и сегодня я ожидал увидеть их впереди нас. Хэмилтон показал очень хороший темп во второй практике, но он был немного медленным на стартах – завтра он не сможет себе такого позволить.

У всех нас будет очень схожий темп, и завтра я надеюсь победить. Нам нужно хорошо стартовать, а затем попытаться зацепиться за DRS «Макларена » – как мы ожидаем, скорость будет очень высокой. Потом все будет зависеть от деградации шин, вот ключевой фактор. «Ред Булл » также будет сильным, однако я не ожидаю, что он окажется существенно сильнее нас в воскресенье», – сказал Леклер.

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