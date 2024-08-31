Шарль Леклер: «Потерял все в 1-м секторе из-за недостаточной поворачиваемости»
Леклер озадачен поведением машины «Феррари» в квалификации
Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что мог подняться выше четвертого места в квалификации к Гран-при Италии, если бы не трудности с управлением.
«Было очень тяжело. В первой и второй практиках я испытывал недостаточную поворачиваемость, и по какой-то причине в третьей она ушла, и ощущения стали хорошими.
В квалификации она вернулась. Немного жаль, ведь мы потеряли все в первом секторе. Мы были быстрыми во втором и третьем секторах.
Подиум не будет ощущаться как победа, но было бы здорово», – отметил лидер Скудерии.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
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