Шарль Леклер: «Потерял все в 1-м секторе из-за недостаточной поворачиваемости»

Леклер озадачен поведением машины «Феррари» в квалификации

Пилот «Феррари » Шарль Леклер считает, что мог подняться выше четвертого места в квалификации к Гран-при Италии , если бы не трудности с управлением.

«Было очень тяжело. В первой и второй практиках я испытывал недостаточную поворачиваемость, и по какой-то причине в третьей она ушла, и ощущения стали хорошими.

В квалификации она вернулась. Немного жаль, ведь мы потеряли все в первом секторе. Мы были быстрыми во втором и третьем секторах.

Подиум не будет ощущаться как победа, но было бы здорово», – отметил лидер Скудерии.

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