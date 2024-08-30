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Шарль Леклер: «Обновления болида сработали в соответствии с ожиданиями»

Леклер остался доволен работой болида в пятничных практиках в Монце.

Пилот «Феррари» оценил положение команды в преддверии Гран-при Италии, отметив наличие поводов для оптимизма в связи с хорошей работой обновлений болида.

«В целом день получился весьма позитивным. Мы были быстры, ощущения от управления были приятными, а подготовленные командой обновления болида сработали в соответствии с ожиданиями.

Теперь мы главным образом сосредоточимся на поиске оптимального баланса машины, поскольку в этом отношении мы еще можем немного улучшить ситуацию.

Воскресная гонка будет непростой для всех, особенно с учетом нового асфальта, так что работа с шинами будет иметь ключевое значение.

Здесь мы находимся ближе к нашим конкурентам в сравнении с тем, что было в Зандворте. Тем не менее, конкуренты по-прежнему очень сильны и завтра нас ждет сложное соперничество», – рассказал Леклер.

Кто фаворит Гран-при Италии? Алонсо выбрал не «Макларен», а что насчитали букмекеры?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: пресс-служба «Феррари»
Гран-при Италии
logoФеррари
logoФормула-1
logoШарль Леклер
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