Шарль Леклер: «Обновления болида сработали в соответствии с ожиданиями»
Леклер остался доволен работой болида в пятничных практиках в Монце.
Пилот «Феррари» оценил положение команды в преддверии Гран-при Италии, отметив наличие поводов для оптимизма в связи с хорошей работой обновлений болида.
«В целом день получился весьма позитивным. Мы были быстры, ощущения от управления были приятными, а подготовленные командой обновления болида сработали в соответствии с ожиданиями.
Теперь мы главным образом сосредоточимся на поиске оптимального баланса машины, поскольку в этом отношении мы еще можем немного улучшить ситуацию.
Воскресная гонка будет непростой для всех, особенно с учетом нового асфальта, так что работа с шинами будет иметь ключевое значение.
Здесь мы находимся ближе к нашим конкурентам в сравнении с тем, что было в Зандворте. Тем не менее, конкуренты по-прежнему очень сильны и завтра нас ждет сложное соперничество», – рассказал Леклер.
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