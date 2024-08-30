Карлос Сайнс об обновлении трассы в Монце: «Пришлось адаптироваться с точки зрения настроек болида и понимания особенностей износа шин»

Сайнс высказался об изменениях на трассе в Монце.

Пилот «Феррари » подвел итоги пятничных свободных заездов, отметив, что новый асфальт и новые поребрики повлияли на поведение болида и подбор оптимальных настроек.

«Пятница получилась насыщенной и интересной. Трасса в Монце достаточно сильно изменилась – здесь и новые поребрики, и новое покрытие трека. По этой причине задачи и ограничения сильно отличаются от того, с чем мы сталкивались в предыдущие годы – и нам пришлось адаптироваться к новому сценарию с точки зрения настроек болида и понимания особенностей износа шин.

Впереди команду ждет много работы, ведь нам нужно прибавить к завтрашнему дню. Но в целом начало уик-энда получилось позитивным», – рассказал Сайнс .

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