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Гельмут Марко: «Главная проблема – грануляция покрышек»

Марко рассказал о проблемах команды по итогам пятничных практик в Монце.

По словам советника «Ред Булл», основной проблемой стала грануляция покрышек, которая приводила к дестабилизации поведения болида.

«Скажем так, дела идут лучше, чем может показаться со стороны. По ходу симуляции квалификации у Макса произошел небольшой срыв болида в «Параболике». В тот момент он уступал времени Норриса где-то 0,2 секунды – при этом, в отличие от других, двигатель работал не на нормальной мощности.

На длинной дистанции, до начала момента резкого падения эффективности шин, мы были очень быстры. Но вот последующее падение темпа оказалось достаточно серьезным. Машина начинала работать хорошо, когда Макс немного сбавлял темп, нам нужно в этом разобраться. Но в целом ситуация выглядит намного лучше, чем в Зандворте.

Нам определенно удалось решить проблему с балансом машины. Начиная с первой же практики все было нормально. Главная проблема – грануляция покрышек. Когда этот процесс начинается – эффект возникает радикальный, и на машине снова проявляются проблемы то с недостаточной, то с избыточной поворачиваемостью», – рассказал Марко.

Доминирование «Ред Булл» в «Ф-1» – все. Болид испортили? Чем недовольны гонщики?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Gp Blog
Гран-при Италии
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoМакс Ферстаппен
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