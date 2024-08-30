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Джеймс Воулз: «Уильямс» борется в районе седьмого-шестого места»

В «Уильямсе» рассказали о планах на гонку в Монце

Руководитель «Уильямса» намерен добиться сильного результата на Гран-при Италии.

В прошлом сезоне Алексу Албону удалось финишировать здесь на седьмом месте – в команде рассчитывают повторить успех.

В первой практике таец показал восьмое время, в то время как во второй стал 13-м.

«Мы отошли от радикальной концепции болида, которая работает только в Монце. Но мы также привезли большой пакет обновлений в Зандворт, эффект которого вы начали видеть.

Здесь он должен сработать лучше – при разработке мы склонялись именно к этому. Думаю, восьмое место – соответствующая позиция, но в первой практике все было вверх дном, многие болиды слишком поздно начинали свои круги.

Думаю, вы увидите, что мы стали ближе к лидерам. Мы чуть впереди восьмой позиции. Сложно сказать, где именно. Седьмые или шестые – мы боремся в районе этих мест.

Что еще интересно, так это то, что [во время быстрого круга Албона] впереди свой круг проезжал Валттери [Боттас]. Это застало меня врасплох. Мне нужно понять, почему он там оказался и что делал.

Что я могу утверждать, так это то, что наш пакет обновлений должен подходить не только Монце, но и другим трассам. Надеюсь, в этот уик-энд вы начнете это замечать», – сказал Воулз.  

Гран-при Италии-2024. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й, Антонелли – 20-й после аварии

Гран-при Италии-2024. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Норрис – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 14-й  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
Гран-при Италии
logoЗаубер
logoУильямс
logoФормула-1
logoВалттери Боттас
logoАлександр Албон
Джеймс Воулз
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