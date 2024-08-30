Магнуссен врезался в барьеры и вызвал красные флаги во 2-й практике в Монце
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен завершил вторую тренировку перед Гран-при Италии в барьерах.
Магнуссен потерял контроль над болидом во втором «Лесмо» и врезался в ограждения передней частью машины.
Сессию прервали красными флагами.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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