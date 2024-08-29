Фернандо Алонсо: «Отсутствие возможности борьбы за самые высокие места немного разочаровывает»

Алонсо оценил текущее положение команды.

Пилот «Астон Мартин » высказался о том, что в нынешнем сезоне конюшня выпала из числа претендентов на борьбу за самые высокие места. В прошлом сезоне Алонсо восемь раз попадал на подиум, в то время как в нынешнем еще ни разу не сумел пробиться в итоговые топ-3.

«Отсутствие возможности борьбы за самые высокие места немного разочаровывает. Но нужно понимать и природу «Формулы-1» – что это нормально, и что нам, вероятно, придется подождать до лучших времен.

Я также думаю, что регламент работает хорошо – потому что сейчас мы видим, как за победы в гонках борются пилоты сразу четырех команд. И это намного лучше того, к чему мы привыкли в последние годы. А значит, если мы сейчас не можем бороться за самые высокие места – причина в том, что мы недостаточно хорошо сделали свою работу, а не в регламенте.

Ведь у нас есть те же возможности, что и у других – тот же бюджет, хорошая инфраструктура, но на данный момент мы недостаточно хорошо справляемся со своей работой. В то же время в 2026 году мы, возможно, увидим изменения в расстановке сил – кто-то станет конкурентоспособнее, а кто-то наоборот», – рассказал Алонсо .

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