8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
В гонке 8 сентября на старт выйдет один новый экипаж команды Time4BMW № 73 в классе GT.
Впервые в этом сезоне в марафоне на МРВ примет участие питерская команда Shonx, но с полностью измененным после третьего этапа составе. Пилотировать автомобиль Mini команды будет российская автогонщица Татьяна Елисеева в паре с Сергеем Рожковым. Татьяна восстановилась после недавней серьезной аварии на этапе чемпионата России и готова вернуться за руль, теперь уже в длинных гонках.
Также в московском этапе примет участие команда Sun Zorro на автомобилей Shortcut, воодушевленная своей первой победой на легендарном «фестивальном» этапе REC на Игора Драйв.
REC предлагает зрителям программу времяпровождения в рамках спортивного события. Традиционными стали прогулки по пит-лейн, участие в предстартовой процедуре, автобусные экскурсии по треку, вертолетные экскурсии, дрифт такси и многое другое.
Четвертый этап
8 сентября, воскресенье
12:30 – открытие автодрома для зрителей, зрительские программы;
13:00-14:30 – прогулка перед боксами команд (прогулка по пит-лейн);
15:00 – церемония GRID (предстартовая процедура);
15:30 – старт IV этапа REC Гран При Авторадио;
19:30 – финиш (по темному времени суток) с последующим награждением на подиуме.
Подробную информацию и билеты вы сможете найти тут.
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