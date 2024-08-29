8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway

В гонке 8 сентября на старт выйдет один новый экипаж команды Time4BMW № 73 в классе GT.

Впервые в этом сезоне в марафоне на МРВ примет участие питерская команда Shonx, но с полностью измененным после третьего этапа составе. Пилотировать автомобиль Mini команды будет российская автогонщица Татьяна Елисеева в паре с Сергеем Рожковым. Татьяна восстановилась после недавней серьезной аварии на этапе чемпионата России и готова вернуться за руль, теперь уже в длинных гонках.

Также в московском этапе примет участие команда Sun Zorro на автомобилей Shortcut, воодушевленная своей первой победой на легендарном «фестивальном» этапе REC на Игора Драйв.

REC предлагает зрителям программу времяпровождения в рамках спортивного события. Традиционными стали прогулки по пит-лейн, участие в предстартовой процедуре, автобусные экскурсии по треку, вертолетные экскурсии, дрифт такси и многое другое.

Четвертый этап

8 сентября, воскресенье

12:30 – открытие автодрома для зрителей, зрительские программы;

13:00-14:30 – прогулка перед боксами команд (прогулка по пит-лейн);

15:00 – церемония GRID (предстартовая процедура);

15:30 – старт IV этапа REC Гран При Авторадио;

19:30 – финиш (по темному времени суток) с последующим награждением на подиуме.

Подробную информацию и билеты вы сможете найти тут .