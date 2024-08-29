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  • Льюис Хэмилтон о переходе в «Мерседес»: «Все говорили, что карьере конец. Я обожаю рисковать и не делаю то, чего от меня ожидают»
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Льюис Хэмилтон о переходе в «Мерседес»: «Все говорили, что карьере конец. Я обожаю рисковать и не делаю то, чего от меня ожидают»

Хэмилтон сообщил о самом запоминающемся моменте в «Ф-1»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос о том, какой эпизод карьеры может выделить как наиболее значимый для себя.

«У меня память как у рыбки.

Пожалуй, момент, когда я решил присоединиться к «Мерседесу». Я сказал: «Хочу сделать прыжок веры вне зависимости от того, что говорят люди».

Практически все говорили мне, чтобы я остался [в «Макларене»]. Но я доверился чутью, интуиции, и это оказалось лучшим решением.

Люди говорили, что для чемпиона мира это худший шаг, плохая команда, твоя карьера закончена. Все ведущие, вся пресса, все болельщики такие: «Карьере конец». А потом выбор оправдался, и они сказали: «О, это лучшее решение на свете».

В тот момент мне нужен был вызов, и я обожаю рисковать. Так было всегда. Кроме того, я не делаю то, чего от меня ожидают в первую очередь – поэтому у меня всегда плохо шли дела в школе.

Мне понравился этот вызов. Я чувствовал, что мне не хватало вызовов. Выход из зоны комфорта заставляет нервничать, но я люблю это ощущение – то же ты чувствуешь, когда садишься за руль машины «Формулы-1», – сказал семикратный чемпион мира.

Льюис также рассказал, что думал, когда в 2014 году осознал свою правоту:

«У меня двоякие ощущения. Я люблю борьбу на трассе с детства. В картинге ты постоянно гоняешься колесо в колесо. В «Формуле-1» меняются правила, и одна команда вырывается вперед, а другие догоняют.

Конечно, я получал удовольствие, когда зарабатывал поулы и лидировал в гонках. Я не мог поверить, что решение оправдалось. Так что я оседлал эту прекрасную волну.

Но, когда я оглядываюсь назад… Было ли много конкуренции в этом сезоне? Ну, я боролся с напарником [Нико Росбергом], и победить его было тяжело. Но всегда хочется, чтобы в сражениях участвовали разные команды, и к этому должна стремиться «Формула-1». Однако чаще ситуация иная.

Но, разумеется, я все равно благодарен».

Льюис Хэмилтон: «Очень скучно стартовать с поула и лидировать весь заезд. Это не гонки»

Лето главного политика «Ф-1» Хэмилтона: беженцы Мозамбика, рабы Сенегала, бар Бенина, Марокко, Мадагаскар

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст Performance People
logoМакларен
logoЛьюис Хэмилтон
logoНико Росберг
картинг
logoФормула-1
logoМерседес
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