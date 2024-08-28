Стефано Доменикали: «У «Ф-1» есть проект, который подразумевает возможность организации спринта для молодых гонщиков в Абу-Даби»

«Ф-1» может организовать спринт для молодых пилотов в Абу-Даби .

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали рассказал об идее провести соревнования для молодых гонщиков. По словам Доменикали, речь идет об организации спринт-заезда за рулем болидов «Ф-1» в рамках традиционных тестов по окончании сезона.

«У нас на рассмотрении находится проект – который подразумевает возможность организации спринта для молодых гонщиков в Абу-Даби.

Мы размышляем над тем, как дать молодым гонщикам возможность проявить себя и набраться опыта по ходу тестового мероприятия в Абу-Даби. Чтобы это были не только тесты, но и какие-то соревнования.

Это определенно поможет им с точки зрения тренировок и подготовки к тому, чтобы сделать следующий шаг в карьере. Мы детально обсудим эту возможность в конце сентября, чтобы понять, насколько эта идея осуществима», – рассказал Доменикали.

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