Шарль Леклер о подиуме: «Феррари» нужно во всем разобраться, чтобы чаще выступать на таком уровне»

Леклер признал неожиданность попадания на подиум в Зандворте

Пилот «Феррари » отметил, что третье место на Гран-при Нидерландов стало для команды сюрпризом после неудачной квалификации.

Леклер отметил, что у команды пока нет ответа на вопрос, что именно позволило «Феррари» так прибавить в скорости.

«Это очень хороший вопрос. На самом деле главным образом нам нужно понять, почему в квалификации наше отставание составило 0,9 секунды, а в гонке мы внезапно смотрелись очень сильно.

Потому что машина осталась той же самой. В квалификации нам было просто безумно трудно. А в гонке мы смотрелись сильно – и это как раз те вещи, над которыми нам нужно работать в первую очередь.

Как бы много мы ни анализировали свои неудачи по ходу сезона, нам также нужно понимать причины, по которым порой происходит что-то хорошее. И на данный момент, как я уже говорил, у команды пока нет объяснения.

Так что да, мы добились отличного результата, я был очень рад подиуму – результат стал приятным сюрпризом. Тем не менее, нам все-таки нужно во всем разобраться, чтобы чаще выступать на таком уровне», – рассказал Леклер .

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