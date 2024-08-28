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  • MotoGP. В качестве замены Марка Маркеса за «Грезини» будет выступать Фермин Альдегер
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MotoGP. В качестве замены Марка Маркеса за «Грезини» будет выступать Фермин Альдегер

Фермин Альдегер заменит Марка Маркеса в «Грезини».

После решения многократного чемпиона перейти в «Дукати», в «Грезини» остановили свой выбор на еще одном испанце.

Переход Альдегера в MotoGP был подтвержден еще в начале сезона, и «Дукати» оставалось только найти место для гонщика. В итоге, после перехода Маркеса в заводскую команду, выбор был сделан в пользу «Грезини».

Альдегер считается одним из самых талантливых пилотов нового поколения – 19-летний гонщик сейчас проводит свой третий сезон в Moto2 и в данный момент занимает 5-е место в общем зачете с двумя победами.

Второй год сорван этап главных мотогонок мира в Казахстане. Почему? Стоит подключить Россию?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
Дукати
logoчемпионат мира MotoGP
Грезини
Moto2
logoМарк Маркес
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