MotoGP. В качестве замены Марка Маркеса за «Грезини» будет выступать Фермин Альдегер

Фермин Альдегер заменит Марка Маркеса в «Грезини».

После решения многократного чемпиона перейти в «Дукати », в «Грезини» остановили свой выбор на еще одном испанце.

Переход Альдегера в MotoGP был подтвержден еще в начале сезона, и «Дукати» оставалось только найти место для гонщика. В итоге, после перехода Маркеса в заводскую команду, выбор был сделан в пользу «Грезини».

Альдегер считается одним из самых талантливых пилотов нового поколения – 19-летний гонщик сейчас проводит свой третий сезон в Moto2 и в данный момент занимает 5-е место в общем зачете с двумя победами.

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