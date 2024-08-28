MotoGP. В качестве замены Марка Маркеса за «Грезини» будет выступать Фермин Альдегер
Фермин Альдегер заменит Марка Маркеса в «Грезини».
После решения многократного чемпиона перейти в «Дукати», в «Грезини» остановили свой выбор на еще одном испанце.
Переход Альдегера в MotoGP был подтвержден еще в начале сезона, и «Дукати» оставалось только найти место для гонщика. В итоге, после перехода Маркеса в заводскую команду, выбор был сделан в пользу «Грезини».
Альдегер считается одним из самых талантливых пилотов нового поколения – 19-летний гонщик сейчас проводит свой третий сезон в Moto2 и в данный момент занимает 5-е место в общем зачете с двумя победами.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
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