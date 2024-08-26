Фернандо Алонсо: «С учетом продемонстрированного темпа даже одно очко по итогам такой гонки – это слишком много»

остался разочарован выступлением на Гран-при Нидерландов.

Пилот « » закончил заезд на 10-й позиции и попал в очковую зону. При этом Алонсо признал, что темп болида не позволяет команде бороться за высокие места.

«С учетом продемонстрированного нами темпа даже одно очко по итогам такой гонки – это слишком много. Тем не менее, мы хорошо выступили в квалификации, что позволило нам стартовать с 7-й позиции, и дало возможность в итоге заработать это очко.

Но нам нужно стать лучше, нужно прибавлять. Вот уже пару гонок подряд у нас возникают трудности с тем, чтобы держаться в темпе с некоторыми командами из середины пелотона. Нам нужно найти причину этого и стать лучше», – рассказал Алонсо.

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