Карлос Сайнс о пятом месте: «Не буду лгать, для меня это было своего рода сюрпризом»

Сайнса удивили итоги гонки в Зандворте .

Пилот « » поделился мнением о своем выступлении на Гран-при Нидерландов, где с 10 места прорвался на пятое.

«Не буду лгать, для меня это было своего рода сюрпризом. По нашим самым оптимистичным прогнозам, мы должны были финишировать на седьмом или восьмом месте, так что пятое место превосходит наши ожидания.

Я бы никогда не подумал, что смогу пройти « » и « » на подобной трассе, но сегодня наш темп действительно был очень, очень сильным. Болидом было комфортно управлять еще во время круга перед построением на стартовой решетке – я подумал, что у нас мог возникнуть шанс прорваться вперед. Так что да, я насладился этой гонкой.

Чтобы оценить темп в уик-энд, нужно дождаться окончания этапа. Очевидно, что если бы выходные сложились нормально – в частности, в случае с третьей практикой [которая в основном прошла под красными флагами из-за аварии Логана Сарджента], – то я бы квалифицировался лучше, но, как и [Леклер], не выше шестого или седьмого места.

В этом году наш болид, судя по всему, лучше работает в гонке, чем в квалификации. Кажется, мы испытываем проблемы с тем, чтобы ввести шины в рабочее состояние, или с чем-то еще, что мешает болиду в квалификации. В гонке все складывается намного лучше.

Очки дают за воскресенье, так что я предпочту болид, который позволяет мне бороться в воскресенье. Но нам нужно найти компромисс, правильный баланс между темпом в квалификации и гонке», – поделился .

Гран-при Нидерландов-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й