Карлос Сайнс: «Феррари» продолжит стараться и попытается понять эту сложную машину»

Сайнс подвел итоги гонки в Зандворте.

Пилот « » высказался о Гран-при Нидерландов, где стал пятым.

«Вчера мы были довольно медленными, практически в секунде позади от поула. Настрой был весьма депрессивным. Но сегодня болид работал намного лучше.

Я прорвался гораздо дальше, чем ожидал. Болид был быстрее, чем я думал, – это продемонстрировал наш сильный темп. Мы продолжим стараться и попытаемся понять эту сложную машину», – сказал .

Гран-при Нидерландов-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й