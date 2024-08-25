Карлос Сайнс: «Феррари» продолжит стараться и попытается понять эту сложную машину»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Нидерландов Авто

Сайнс подвел итоги гонки в Зандворте.

Пилот «Феррари» высказался о Гран-при Нидерландов, где стал пятым.

«Вчера мы были довольно медленными, практически в секунде позади от поула. Настрой был весьма депрессивным. Но сегодня болид работал намного лучше.

Я прорвался гораздо дальше, чем ожидал. Болид был быстрее, чем я думал, – это продемонстрировал наш сильный темп. Мы продолжим стараться и попытаемся понять эту сложную машину», – сказал Сайнс.  

Гран-при Нидерландов-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

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