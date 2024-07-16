«Уралкалий» обвинил «Хаас» в неисполнении решения суда. Экс-команда Мазепина не вернула спонсорские выплаты и болид-2021

«Уралкалий» выпустил новое заявление по поводу суда с «Хаасом».

Компания Дмитрия Мазепина была титульным спонсором «Хааса», сын бизнесмена являлся гонщиком американской команды «Ф-1».

В 2022 году «Хаас» расторг соглашение с «Уралкалием», Мазепин-младший лишился места в команде, после чего стороны выясняли отношения в суде.

Российская фирма сообщила, что «Хаас» не исполняет решение Швейцарского арбитражного трибунала по поводу выплат.

«Уралкалий» утверждает, что «Хаас» обязали вернуть остаток спонсорских средств, включая проценты и издержки на арбитраж. Кроме того, в течение месяца команда должна была передать «Уралкалию» гоночный болид сезона-2021 в соответствии с условиями договора.

Сообщается, что «Хаас» не вернул средства, не передал гоночную машину и оставил без ответа письмо «Уралкалия» с вариантами доставки болида.

«Это придает новое значение выражению «неспортивное поведение». «Уралкалий» воспользуется всеми доступными ему по закону средствами, чтобы добиться исполнения решения арбитража.

Всем текущим и потенциальным спонсорам «Хааса» стоит знать, какое отношение их может ожидать со стороны команды « », – сказал представитель фирмы.

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