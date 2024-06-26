Шарль Леклер: «Пока проблемы в скоростных секциях проявляются чуть сильнее, чем ожидалось»

надеется на устранение проблем болида в скоростных поворотах.

Пилот « » отметил, что подтвердил особенности болида в его нынешнем виде – и признал, что команде нужно работать над устранением данных слабых сторон.

«У нас были проблемы на высоких скоростях, но сейчас посмотрим, что будет на Гран-при Австрии. Пока проблемы в скоростных секциях проявляются чуть сильнее, чем ожидалось, и решение для этой проблемы нам нужно найти как можно быстрее.

Тем не менее, в «Формуле-1» подобные проблемы невозможно решить в одночасье.

Первым действительно трудным этапом сезона была гонка в Шанхае, где мы увидели определенные вещи. И то же самое повторилось уже в Барселоне. Так что нам нужно сосредоточиться на этом вопросе.

Но на то, чтобы подготовить обновления, направленные на решение конкретной проблемы, к сожалению, нужно время. А нам, учитывая конкуренцию, даже с учетом того, что в сезоне будет 24 Гран-при, в любом случае нужно стараться решить эту проблему как можно быстрее. И сейчас мы теряем важные очки в борьбе с конкурентами.

Если говорить о последних гонках, то в Канаде все было очевидно. И я думаю, что в следующий раз, оказавшись в таких условиях по ходу гоночного уик-энда, мы должны справиться лучше. Потому что мы многое поняли в работе болида.

И говорить о том, в чем именно было дело [в чем конкретно заключались проблемы с машиной на этапе в Барселоне] пока рано. Но я бы предположил, что трасса по своим характеристикам просто не подошла нашей машине. Это лучшее, что я могу придумать, и на что я надеюсь – и что на мы вернемся к привычной для нас форме», – рассказал Леклер.

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