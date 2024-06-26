Шарль Леклер: «Пока проблемы в скоростных секциях проявляются чуть сильнее, чем ожидалось»

Теги Гран-при Испании Феррари Формула-1 Гран-при Австрии Шарль Леклер Авто

Леклер надеется на устранение проблем болида в скоростных поворотах.

Пилот «Феррари» отметил, что Гран-при Испании подтвердил особенности болида в его нынешнем виде – и признал, что команде нужно работать над устранением данных слабых сторон.

«У нас были проблемы на высоких скоростях, но сейчас посмотрим, что будет на Гран-при Австрии. Пока проблемы в скоростных секциях проявляются чуть сильнее, чем ожидалось, и решение для этой проблемы нам нужно найти как можно быстрее.

Тем не менее, в «Формуле-1» подобные проблемы невозможно решить в одночасье.

Первым действительно трудным этапом сезона была гонка в Шанхае, где мы увидели определенные вещи. И то же самое повторилось уже в Барселоне. Так что нам нужно сосредоточиться на этом вопросе.

Но на то, чтобы подготовить обновления, направленные на решение конкретной проблемы, к сожалению, нужно время. А нам, учитывая конкуренцию, даже с учетом того, что в сезоне будет 24 Гран-при, в любом случае нужно стараться решить эту проблему как можно быстрее. И сейчас мы теряем важные очки в борьбе с конкурентами.

Если говорить о последних гонках, то в Канаде все было очевидно. И я думаю, что в следующий раз, оказавшись в таких условиях по ходу гоночного уик-энда, мы должны справиться лучше. Потому что мы многое поняли в работе болида.

И говорить о том, в чем именно было дело [в чем конкретно заключались проблемы с машиной на этапе в Барселоне] пока рано. Но я бы предположил, что трасса по своим характеристикам просто не подошла нашей машине. Это лучшее, что я могу придумать, и на что я надеюсь – и что на Гран-при Австрии мы вернемся к привычной для нас форме», – рассказал Леклер.

«Макларен» так полетел, что уже котируется как лучший в «Ф-1». Грядет титульный бой с Ферстаппеном?

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий